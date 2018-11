Petit détour par la librairie avec Audrey qui met en lumière les dossiers croustillants de la semaine au coeur de nos magazines...

- SportfootMagazine : "Le scandale Infantino"

"Mickey a 90 ans" !

L'univers caché de Walt Disney... Le Soir Mag réalise tout un reportage sur l'histoire de Mickey. Et le saviez-vous ? Avant d'être une souris, Mickey c'était un lapin mais sans succès... Le personnage s'est alors transformé en une souris à laquelle le créateur lui donna la parole humaine. Un court métrage fut réalisé avec le moyens du bord.... C'était il y a 90 ans, il apparaissait pour la première fois au ciné, le succès fut immédiat !

Le Moustique : "L'éclat perdu des Miss Belgique". Un concours qui a perdu de son brillant, un concours qui inspire doutes et méfiance. 9 miss francophones contre 29 néerlandophones ont remportés ce concours... La suspicion est de mise.

Miss toujours...

Miss Mittenaere... L'ex Miss de France et Miss Univers nous dit combien il faut toujours y croire.... "plus jeune, je ne me trouvais pas belle". Aujourd'hui c'est dans "danse avec les stars" que la belle virevolte.