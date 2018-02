Michèle Bernier nous joue en live la promo de "La Stagiaire", c'est cadeau !

La Stagiaire, c’est Constance Meyer (Michèle Bernier). Après une erreur judiciaire, elle a entamé des études juridiques. Ce soir, lors de la reconstitution d'une scène de crime Constance se rend compte qu’un homme avouant un meurtre, s’accuse à tort et protège l'assassin.

Quand y'en n'a plus y'en a encore...

De bonne humeur le matin, Michèle Bernier nous annonce la toute aussi bonne nouvelle : ce ne sont pas les derniers épisodes, il y aura une nouvelle saison. Un série qui bat tous les records !

"Quand on sait que les gens regardent, on est récompensé du travail qu'on a fait" !

Les séries françaises sont souvent critiquées...

"Il faut défendre notre travail. Si demain on est envahit de séries Américaines beh on ne travaille plus. Ce sont aussi beaucoup de gens derrière ça; des réalisateurs, des techniciens, des producteurs,... C'est important notre fiction, c'est notre façon de penser aussi. Il ne faut pas toujours encenser les séries américaines.

Un heureux événement dans la famille... Fiction & réalité !

"J'étais une mère qui travaillait, je continuerais à être une grand mère qui travaille" !

Je suis tellement gâteuse que ça va être de plus en plus compliqué de quitter la maison. Un événement qui s'est passé en même temps dans la vie et dans la fiction. "Ca donne un coup de vieux d'être grand-mère" !

Michèle nous offre en live la promo - bande annonce pour nous inciter à regarder les épisodes diffusés ce soir sur La Une... Une petite merveille. Alors, rendez-vous ce soir à 20h30 !