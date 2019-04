Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous la Une de vos quotidiens.

Vers l'avenir"Mettez vos enfants dehors"

Plus de 100 000 élèves feront la classe dehors ce jeudi. Une façon pour GoodPlanet de les sensibiliser à l’engagement environnemental.

Les enfants de 6 à 11 ans passent en moyenne six heures par jour sans bouger sur les bancs d’écoles et deux heures de plus devant les écrans.

Alors, vous les mettez dehors?

Demain ce sera le cas avec l’opération "Alors on sort" de GoodPlanet. L’association, qui milite et organise des actions en faveur de l’environnement et du développement durable, a programmé cinq actions en Wallonie et à Bruxelles pour "reconnecter les jeunes avec la nature". Mais en y ajoutant la participation des 549 écoles inscrites à ce programme, il devrait y avoir ce jeudi plus de 100 000 élèves qui vont relever "le challenge" de passer un moment dehors, en contact avec la nature un peu partout dans le pays.Ce sera pour un pique-nique, pour participer à des jeux, réaliser quelques bricolages avec des éléments naturels ou simplement se balader.