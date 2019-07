Men should never fall in love... Grangeorge nous offre un live, un moment suspendu et c'est cadeau !

Le chanteur Grandgeorge était avec nous ce matin pour nous parler de son album Face to Faith sorti en octobre dernier.

Artiste français mais belge d’adoption, Grandgeorge a laissé sa carrière d’ingénieur de côté pour se consacrer à la musique. Après So Logical, son premier album en 2016, et le tube So fine, Grandgeorge revient avec un nouveau son, moins acoustique, davantage électro.

Sunny Anyway, que vous avez déjà pu découvrir dans le Tip Top de Viva, était le premier extrait de cet album. I’ll be trying, qui mêle anglais et français, était le deuxième.

Ce matin, Grandgeorge nous en offre un troisième extrait avec Men should never fall in love.

L'artiste sera en concert :

Le 21 juillet à SPA aux Francofolies.

Le 24 août à CHÂTELET pour Le Beau Vélo de Ravel.

Mais aussi au Festival au Carré et au festival Les Solidarités à Ronquières...