Même si je ne sais pas qui tu crois que je suis... OU PAS !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Intélectuelle
ON S’EST RENCONTRES TOI ET MOI
PENDANT UN CONCERT PUNK DE DALIDA
JE T’AI INVITEE A BOIRE UN VERRE
TU M’AS DIT UN VERRE C’EST BIEN, MAIS CE QU’IL Y A DEDANS JE PREFERE
COMME TU AVAIS FAIM JE T’AI PROPOSE
D’ALLER MANGER UNE TARTINE AU CHEVAL BLANC
TU M’AS DIT MANGER DU CHEVAL JE N’AIME PAS TELLEMENT
JE T’AI DIT QUE C’ETAIT JUSTE LE NOM DU RESTAURANT
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
TU M’AS DIT QUE TU AVAIS FROID JE T’AI DONNE UN POLAR
TU M’AS DIT JE L’AI DEJA LU…ALLONS PLUTOT AU BAR
ON A BU COMME DES TROUS EN ECOUTANT BENJAMIN MIAULER
MIAOU MIAOU MIAOU C’ETAIT LE PIED
CA M’A A FAIT PENSER A CETTE CHANSON D’AMOUR
QUI RACONTE L’HISTOIRE D’UNE CHATTE
MAIS OUI…VOUS VOYEZ…CE TRUC EN ITALIEN…
QUI A QUELQUES ANNEES
LA CHATTE MI CANTARE
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
APRES TOUT CA ON EST ALLES AU CASINO
ON A RAMASSE LE JACKPOT ON A GAGNE LE GROS LOT
ET PUIS ON A TOUT REPERDU A LA ROULETTE
ON S’EST DIT ALLEZ TANT PIS ET VOGUE LA GALETTE
MEME LES MEILLEURES CHOSES ONT UNE FIN
LES PIRES AUSSI, MAIS ON EN PARLE MOINS
ON EST RENTRES A LA MAISON CHACUN DE SON COTE
TOI PAR LA CAVE ET MOI PAR LE GRENIER
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS
MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS
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