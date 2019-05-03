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Même si je ne sais pas qui tu crois que je suis... OU PAS !

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une balade musicale... Intélectuelle

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ON S’EST RENCONTRES TOI ET MOI

PENDANT UN CONCERT PUNK DE DALIDA

JE T’AI INVITEE A BOIRE UN VERRE

TU M’AS DIT UN VERRE C’EST BIEN, MAIS CE QU’IL Y A DEDANS JE PREFERE

 

COMME TU AVAIS FAIM JE T’AI PROPOSE

D’ALLER MANGER UNE TARTINE AU CHEVAL BLANC

TU M’AS DIT MANGER DU CHEVAL JE N’AIME PAS TELLEMENT

JE T’AI DIT QUE C’ETAIT JUSTE LE NOM DU RESTAURANT

 

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

 

TU M’AS DIT QUE TU AVAIS FROID JE T’AI DONNE UN POLAR

TU M’AS DIT JE L’AI DEJA LU…ALLONS PLUTOT AU BAR

ON A BU COMME DES TROUS EN ECOUTANT BENJAMIN MIAULER

MIAOU MIAOU MIAOU C’ETAIT LE PIED

 

CA M’A A FAIT PENSER A CETTE CHANSON D’AMOUR 

QUI RACONTE L’HISTOIRE D’UNE CHATTE

MAIS OUI…VOUS VOYEZ…CE TRUC EN ITALIEN…

QUI A QUELQUES ANNEES

LA CHATTE MI CANTARE

 

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

 

APRES TOUT CA ON EST ALLES AU CASINO

ON A RAMASSE LE JACKPOT ON A GAGNE LE GROS LOT

ET PUIS ON A TOUT REPERDU A LA ROULETTE

ON S’EST DIT ALLEZ  TANT PIS ET VOGUE LA GALETTE

 

MEME LES MEILLEURES CHOSES ONT UNE FIN

LES PIRES AUSSI, MAIS ON EN PARLE MOINS

ON EST RENTRES A LA MAISON CHACUN DE SON COTE

TOI PAR LA CAVE ET MOI PAR LE GRENIER

 

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

JE NE SUIS PAS CELUI QUE TU CROIS

MEME SI JE NE SAIS PAS QUI TU CROIS QUE JE SUIS OU PAS

 

 

 

LE CARABISTOUR DE STTELLLA

 

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