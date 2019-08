Méchantes blessures, le livre à ne pas manquer pour la fin des vacances

Abd Al Malik / Méchantes blessures / Plon éditions

Abd Al Malik ,rappeur, auteur-compositeur, écrivain et réalisateur. Fils d'un haut fonctionnaire du Congo qui s'est retrouvé élevé par sa mère célibataire avec ses six frères et soeurs



Voilà, donc aujourd'hui je vous présente son 8ème roman, qui est sorti du four hier !

Abd Al Malik c'est un homme qui réfléchit beaucoup à l'identité, à la société à notre époque



" Méchantes blessures ", raconte l'histoire de Kamil, qui est noir, musulman aux racines congolaises (wink wink).

Tout commence avec une discussion qu'il a eu café de Flore à Paris, avec un critique d'art sur le pourquoi du comment Kanye West et Mozart sont assez semblables, le père du héros meurt et puis, en voyant qu'il devient un peu dépressif, son agent lui propose un voyage à New-York pour oublier tout ça et surtout pour écrire un roman.

Je veux pas spoiler mais manque de bol, il va mourir sur le parking d'une boîte de strip-tease, et dans une sorte de montée vers le ciel, on va décortiquer, la vie et la mort de ce rappeur-poète qui réfléchit beaucoup, beaucoup, et qui pose de très très bonnes questions à notre société.



C'est une vraie remise en question de notre quotidien mais c'est très positif, un côté conte philosophique, qui part d'une réflexion vers une autre donc il faut un peu s'accrocher mais surtout en lecture, c'est bien de relever des défis, c'est comme ça qu'on est fier de soi



Abd al Malik c'est un artiste qui prône la paix, l'union des uns et des autres depuis son adolescence



Lle message c'est que le racisme, le sexisme, la violence, le blanc et le noir dans les idées, c'est fini, c'est une époque révolue et il faut s'y faire en apprenant à vivre avec de nouveaux codes



Nouveau cycle, un peu comme vous en septembre, vous avez mué pendant l'été et dans quelques jours vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être changer de boulot, changer de style, changer de domicile je ne sais pas, et je suis sûre que tout ira bien.