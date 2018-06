Maxi-Packs, Maxi arnaque... Une augmentation de près de 33% parfois !

Petit détour par la librairie avec Pascal Michel qui épingle pour nous quelques faits d'actualité qui font la une des journaux :

- La Libre : " Les indestructibles font un retour en force"...

- La DH : Sur la route, pas de vacances : " voici les 13 chantiers à éviter"

- L'Avenir : " Gare aux vitesse limitées" ... A partir de juillet en France vous devrez rouler à 80 km/h.

Et le gros dossier au coeur de votre quotidien :

- La DH : "Maxi-Packs, maxi arnaque" ! Vous pensez acheter malin et bien non à bien y regarder. Une augmentation de près de 33% parfois au kilo ou à l'unité. Comparez toujours les prix au litre, au kilo, ... pour un achat des plus malin.

- La Libre : "Treets fait son retour 32 ans plus tard" ! L'oublié des placards ressort des tiroirs grâce à la firme Lutti

- "Un coussin magique pour les élèves". Une école de Liège l'a testé pendant 8 ans - Il offre une meilleure posture et une meilleure attention, c'est tout bénéfice !

- "Le but de Platt, c'était la fin du monde" - petite séquence souvenir et émotion pour Sara qui nous replonge dans ce grand moment de l'histoire du foot.