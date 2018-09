Maurane chante Brel et premier single pour Sam Bosman, ex-talent de The Voice

Tous les mardis dans le 8/9, Julie Compagnon fait le point sur l'actualité musicale de la semaine : Maurane chante Brel et Sam Bosman "Give me the reason".

Premier single pour Sam Bosman, ex-talent de The Voice - © Tous droits réservés

Ne l'appelez plus Samuel Bosmans mais plutôt Sam Bosman. C'est avec ce nom que le demi-finaliste de l'équipe de Marc Pinilla lors de la saison 2 de The Voice Belgique a choisi de lancer son nouveau projet musical.

Après six ans à la tête d'un groupe de reprises, Sam Bosman est aujourd'hui de retour avec un nouveau projet... et des compositions bien à lui. Le chanteur, désormais managé par Alex Germys, a signé en juin dernier un contrat avec la maison de disques Warner Music. Son titre "Give Me The Reason"est donc le premier extrait de son projet qui devrait sortir dans le courant de l'année 2019. (Plus d'info sur The Voice Belgique)