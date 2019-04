Mattéo, Charlotte, Nicholas et Guillaume, finalistes de The Voice en route pour la finale !

; - © Tous droits réservés

Mattéo, Charlotte, Nicholas et Guillaume - Le 8-9: l'invité - 23/04/2019 Mattéo, Charlotte, Nicholas et Guillaume, les 4 finalistes The Voice 2019. Ça y est, entre les talents et la victoire, il n’y a plus qu’un pas à franchir ! Ce soir, lors de leurs prestations, les candidats devront vraiment tout donner ! Pour les soutenir dans cette dernière ligne droite, ils pourront compter sur la présence de Jenifer, Pascal Obispo et Loïc Nottet. Qui sera LA voix de cette édition 2019 ? Qui de Matthew Irons, Vitaa, Slimane ou Typh Barrow verra son talent remporter la saison 8 de The Voice Belgique ? Le dénouement, c’est à 20h20 sur la Une.