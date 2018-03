"Martin Bernier" délivre quelques indices pour expliquer le succès de "Section de recherches"

On a réveillé Xavier Deluc de bonne heure ce matin pour qu'il partage avec nous ses impressions sur le succès que rencontre la série Section de recherches diffusée sur la Une ce samedi vers 21h.

Section de recherches est l’une des séries les plus populaires, vous êtes probablement déjà accro à cette 12e saison d'ailleurs !

La capitaine Martin Bernier (Xavier Deluc) et son équipe, toujours en poste à Nice, se chargent tour à tour d’élucider les disparitions, les enlèvements d’enfants ou les crimes crapuleux.

Ce samedi, la section de recherche cherche le meurtrier de Caroline, 20 ans, assassinée d’une flèche en plein cœur. Henri, son beau-père, serait-il coupable ?

Une 12ème saison !

On est déjà à la 12ème saison de Section de recherches... Une série qui cartonne ! Est-ce une bonne raison pour réveiller le capitaine qui est en mode cocooning à Londres aux petites heures du matin ? Et oui... c'est plus qu'une bonne raison. Le voici avec nous dans le 8/9 juste avant le petit café matinal.

La série a établi ses quartiers à Nice...

Il y a pire comme décor non? Oui ... C'est le vrai Sud avec tous ses charmes. 12 saisons au coeur de cette belle région et tant que la routine n'est pas là, on y reste ! "Quand on ne tourne pas c'est important de faire autre chose, il faut équilibrer un peu les choses sinon on est toujours dans les enquêtes; il faut écrire, se promener,..."

Le public est toujours heureux de nous retrouver - ils aiment bien mon personnage je pense - les scénarios sont bien, les enquêtes,... ça semble expliquer le succès de la série !

Et Xavier dans la vie il s'intéresse aussi à ce genre d'enquêtes ? Et bien non, quand on dit couper, c'est couper ... c'est un réel The End !

D'autres projets dans les tiroirs ? Celui d'être d'attaque s'il y a une autre saison et en attendant le projet de se reposer, de s'évader un peu.

Merci mon Capitaine et bon cocooning en Angleterre !