Mars et Vénus 3... Paul Dewandre et Thierry Garcia ont dit OUI !

Thierry Garcia et Paul Dewandre étaient des nôtres ce matin pour nous présenter le spectacle Mars & Venus 3: le couple c’est mieux à deux.

L'auteur et comédien Paul Dewandre triomphe depuis plusieurs années avec son show Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus.

Pour ce nouveau spectacle, vous retrouverez à ses côtés l’imitateur français Thierry Garcia. Il y incarne différents personnages pour montrer que, même différents, les hommes et les femmes poursuivent le même objectif : trouver l’amour !

Pourquoi en duo pour cette troisième ?

C'est la rencontre qui a fait - un coup de foudre - une alchimie !

Thierry jouent 17 personnages qui interviennent, qui contredisent ou appuient le propos sous la personnalité de Brel, Stromae, ...

C'est une aventure incroyable qui perdure ...

Le thème est toujours d'actualité - il est toujours tout autant de complications entre les hommes et les femmes. De nos différences on peut en rire - on peut faire avancer cette cause - cette idée d'être dans l'égalité mais en acceptant nos différences. Comprendre la langue de l'autre, c'est toujours ça le propos.

Pourquoi pas une femme sur scène ?

Les hommes et les femmes se chamaillent or ce n'est pas ça l'idée du spectacle. On parle du couple et je me positionne toujours un peu en tant que "professeur" en la matière. C'est l'approche qui reste inchangée depuis le début de l'aventure.

Mais oui le fait le fait d'être à deux sur scène... On gagne du coup beaucoup moins ! Ah ce n'est pas le tout d'avoir un ticket, là il faut le partager !

Le 24 janvier à LA LOUVIÈRE – Théâtre Central.

Le 31 janvier à NIVELLES – Centre Culturel.

Le 1er février à CHARLEROI – Spiroudôme.

Le 8 février à BRUXELLES - Centre Culturel d’Uccle.

Le 14 mars à LIÈGE – Forum.

Le 15 mars à LOUVAIN-LA-NEUVE – Aula Magna.

Le 16 mars à MONS – Théâtre Royal.

Le 22 mars à HUY – Centre Culturel.

Le 26 mars à MARCHE-EN-FAMENNE – Wex.