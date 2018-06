Maquillage, sourcils et radio fréquence au menu du relooking!

Ce jeudi, David Jeanmotte s'est occupé de Roberto Martinez, Annie Cordy et Robbie Williams. L'occasion pour David de nous conseiller en matière de crâne qui brille, d'épilation de sourcils, de maquillage et de relâchement du cou!

Pour garder le crâne mate, utilisez une crème mate ou un sérum pour hydrater. Si vous des sourcils épais et que vous désirez les affiner vous avez besoin d’un peigne ou d’une brosse à dent et d’un ciseaux " coupe-ongle ", ce sera plus précis qu’une tondeuse. Vous remontez le sourcil vers le haut et vous coupez tout ce qui dépasse. Vous faites la même chose sur le côté et vers le bas.

Comment fixer votre rouge à lèvre ? Premièrement vous hydratez bien vos lèvres. Si elles sont un peu gercées, vous pouvez faire un petit peeling avec de l’eau et du sucre. Ensuite après l’hydratation, mettez un peu de fond de teint sur vos lèvres, prenez un crayon pour dessiner le contour des lèvres et le tour est joué !

Si à cause d’une perte de poids ou du poids des années, vous souffrez d’un petit relâchement de la peau du cou, utilisez la radiofréquence dans un institut ! La radiofréquence est un traitement du relâchement cutané pour le visage et le corps. La technique est reconnue pour redensifier, retendre et redessiner le visage, le cou et le décolleté.