Manau fait son grand retour... 20 ans plus tard !

Julie Compagnon met en lumière le grand retour d'un groupe un peu oublié :

Manau... Et oui ça fait 20 ans déjà qu'ila avaient sorti ce titre "la tribu de Dana" qui a fait un tube. Malheureusement Classé au rang des groupes qui n'ont fait qu'un seul tube, ils ne voulaient pas s'avouer vaincus et ils reviennent enfin. Toujours avec du rap celtique, "Marraine" est leur nouveau titre. Le clip s'est tourné au même endroit que celui de la tribu de Dana. Ils ont fait un album avec 12 titres qui sortira en septembre. Il y aura des titres plus mélodiques, plus "variété française". Et Manau en live, sachez que ça vaut le détour dixit Julie.