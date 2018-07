MAMMA MIA 2... Le bon film de l'été qui va vous en-chanter !

Six ans après les événements d’Hôtel Transylvanie 2, tous les membres de la famille de Dracula et ses amis se réunissent pour partir en vacances à bord d'un luxueux bateau de croisière. Pendant la croisière, Dracula tombe amoureux du capitaine qui n'est autre que la descendante du professeur Van Helsing, le tristement célèbre tueur de monstres.

Pas de dépaysement en ce qui concerne l’humour et l’animation avec un sens aigu de l’exagération et des gags visuels.

Un poil moins réussi que les précédents, on se laisse quand même séduire par la tonalité d’ensemble qui va réunir toute la famille : les enfants seront en permanence stimulés et les plus grands riront devant l’accumulation ininterrompue de blagues visuelles et les références à notre société (Tinder et cie)…