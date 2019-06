; - © Tous droits réservés

Divock Origi et Eden Hazard - Le 8-9: l'actu sport - 03/06/2019 Tous les lundis dans le "8-9", Manu Jous fait le point sur l'actualité sportive du weekend : Malines a été sanctionné dans le cadre du footballgate et deux Diables Rouges sont à la fête : Divock Origi, buteur en finale de la Ligue des Champions et Eden Hazard qui n'est plus tout à fait à Chelsea mais qui n'est pas encore tout à fait à Madrid non plus.