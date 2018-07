Malade... Alice On The Roof nous offre une petite perle musicale et c'est cadeau ! (Best Of)

Alice On The Roof était parmi nous ! Après sa ré-apparition il y a peu dans The Voice, c'est dans le 8/9 que la belle a posé sa voix.

Un retour en force avec un nouvel album mis en avant grâce au titre : "Malade". Ce nouveau titre fut dévoilé durant la finale de The voice. Une chanson écrite à quatre mains avec Vianney et… en français. Le 2e album d’Alice On The Roof sera disponible à la rentrée.

Pourquoi en français ?

"Je voulais comprendre ce que je dis..." Rire ! - "Je voulais me permettre de chanter en français - rien ne me l'interdit finalement" . On a écrit trois chansons ensemble avec Vianney. "Il est d'une gentillesse extrême - on avait envie de faire de la musique ensemble". "On est devenu ami - c'est quelqu'un que j'admire - c'est un véritable passionné".

Un premier single - un concert le 6 décembre et ensuite... "J'ai 8 titres qui sont prêts, mais j'ai encore du travail" !

On s'offre une petite bulle musicale - un petit instant suspendu pour une interprétation toute originale de ce titre "Malade"... C'est cadeau !

La belle sera en concert à Forest National le 6 décembre. A ne rater sous aucun prétexte !