Le 8/9

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Mais qui est donc cette Barbara De Smet ?

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une petit reggae "Barbara de Smet"...
 

BARBARA DE SMET

 

BARBARA - DE SMET - BARBARA - DE SMET

 

ELLE S’APPELLE BARBARA DE SMET

ELLE A UNE TETE COMIQUE, UNE DROLE DE TETE

ELLE A LES YEUX VERTS ET QUAND ILS PASSENT AU ROUGE

TOUTE LA CIRCULATION S’ARRETE

 

ELLE HABITE DANS UN DROLE DE QUARTIER

OU Y’A QUE DES GENS BIZARRES AVEC DES GRANDS PIEDS

ON NE SAIT PAS TRES BIEN D’OU CA VIENT 

ET Y’A PAS MOYEN DE TROUVER UN MEDECIN

 

LE DERNIER QUI S’EST PENCHE SUR LA QUESTION

S’EST PENCHE BEAUCOUP TROP FORT - OOH NOOON - OUI

IL S’EST CASSE LA FIGURE DANS LES ESCALIERS

ON A DU L’AMPUTER DES DEUX OREILLES ET DU NEZ

 

BARBARA , D’UN COTE, ELLE EST BIZARRE

MAIS DE L’AUTRE COTE, ENCORE PLUS

ELLE COLLECTIONNE LES BOUTEILLES DE PINARD

ET LES CHAPEAUX POINTUS - TURLUTUTU

 

BARBARA

DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA

ALORS BARBARA

FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA

 

BARBARA VIT SEULE DANS UNE MAISON ISOLEE

QUAND JE DIS ISOLEE JE NE PARLE PAS D’ISOLEMENT

JE PARLE D’ISOLATION , C’EST UNE  MAISON ISOLEE

ENTOUREE PAR D’AUTRES MAISONS ISOLEES TOUT AUTANT

 

ELLE POSSEDE UN DROLE D’ANIMAL

ON DIRAIT UN POISSON MAIS AVEC DES POILS

IL EST UN PEU EFFRAYANT DANS SON BOCAL

MAIS C’EST UN AMOUR , CA N’PEUT MAL

 

BARBARA

DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA

ALORS BARBARA

FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA

 

BARBARA - DE SMET - BARBARA - DE SMET

 

BARBARA NE DIT JAMAIS CE QU’ELLE PENSE

MAIS CA NE VEUT PAS DIRE QU’ELLE NE PENSE PAS

CA VEUT JUSTE DIRE QU’ELLE NE PENSE PAS

DIRE A QUELQU’UN CE QU’ELLE PENSE

 

J’AI APPELE BARBARA QUAND ELLE A DECROCHE

J’AI DIT : BARBARA ? A M’A DIT : ELLE MEME !

ALORS MOI J’AI CRU QU’ELLE M’AIMAIT 

MAIS JE ME SUIS TROMPE

 

BARBARA

DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA

ALORS BARBARA

FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA

 

BARBARA

DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA

ALORS BARBARA

FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA

RETROUVEZ LES PREMIERES DATES DE STTELLLA

???? LE CARABISTOUR DE STTELLLA ????

02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL

03/03/19 : KAIN

05/05/19 : INCOURT

11/05/19 : MARCINELLE

21/06/19 : CHATELET

13/07/19 : NAMUR

20/07/19 : SPA - FRANCOS

31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE

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