Mais qui est donc cette Barbara De Smet ?

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une petit reggae "Barbara de Smet"...
BARBARA DE SMET
BARBARA - DE SMET - BARBARA - DE SMET
ELLE S’APPELLE BARBARA DE SMET
ELLE A UNE TETE COMIQUE, UNE DROLE DE TETE
ELLE A LES YEUX VERTS ET QUAND ILS PASSENT AU ROUGE
TOUTE LA CIRCULATION S’ARRETE
ELLE HABITE DANS UN DROLE DE QUARTIER
OU Y’A QUE DES GENS BIZARRES AVEC DES GRANDS PIEDS
ON NE SAIT PAS TRES BIEN D’OU CA VIENT
ET Y’A PAS MOYEN DE TROUVER UN MEDECIN
LE DERNIER QUI S’EST PENCHE SUR LA QUESTION
S’EST PENCHE BEAUCOUP TROP FORT - OOH NOOON - OUI
IL S’EST CASSE LA FIGURE DANS LES ESCALIERS
ON A DU L’AMPUTER DES DEUX OREILLES ET DU NEZ
BARBARA , D’UN COTE, ELLE EST BIZARRE
MAIS DE L’AUTRE COTE, ENCORE PLUS
ELLE COLLECTIONNE LES BOUTEILLES DE PINARD
ET LES CHAPEAUX POINTUS - TURLUTUTU
BARBARA
DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA
ALORS BARBARA
FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA
BARBARA VIT SEULE DANS UNE MAISON ISOLEE
QUAND JE DIS ISOLEE JE NE PARLE PAS D’ISOLEMENT
JE PARLE D’ISOLATION , C’EST UNE MAISON ISOLEE
ENTOUREE PAR D’AUTRES MAISONS ISOLEES TOUT AUTANT
ELLE POSSEDE UN DROLE D’ANIMAL
ON DIRAIT UN POISSON MAIS AVEC DES POILS
IL EST UN PEU EFFRAYANT DANS SON BOCAL
MAIS C’EST UN AMOUR , CA N’PEUT MAL
BARBARA
DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA
ALORS BARBARA
FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA
BARBARA - DE SMET - BARBARA - DE SMET
BARBARA NE DIT JAMAIS CE QU’ELLE PENSE
MAIS CA NE VEUT PAS DIRE QU’ELLE NE PENSE PAS
CA VEUT JUSTE DIRE QU’ELLE NE PENSE PAS
DIRE A QUELQU’UN CE QU’ELLE PENSE
J’AI APPELE BARBARA QUAND ELLE A DECROCHE
J’AI DIT : BARBARA ? A M’A DIT : ELLE MEME !
ALORS MOI J’AI CRU QU’ELLE M’AIMAIT
MAIS JE ME SUIS TROMPE
BARBARA
DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA
ALORS BARBARA
FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA
BARBARA
DEJA QUE T’ES PAS LA QUAND TU ES LA
ALORS BARBARA
FAUT PAS D’MANDER QUAND T’ES PAS LA
RETROUVEZ LES PREMIERES DATES DE STTELLLA
???? LE CARABISTOUR DE STTELLLA ????
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