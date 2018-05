Madame, monsieur vous disent "Mercy"

Madame Monsieur étaient sur le plateau du 8/9 ce mardi pour présenter leur album Vu d’ici. Madame s’appelle Emilie. Monsieur Jean-Carl. Ensemble, ils viennent de participer à l’Eurovision et ont décroché la 13e place pour la France avec leur titre Mercy. Cette chanson s’inspire de l’histoire d’une enfant nigériane qui a vu le jour sur un bateau humanitaire.

Cette année en France, un concours a été organisé pour choisir son représentant à l’Eurovision. La production a contacté "Madame Monsieur" pour voir s’ils voulaient participer… une demande qui les a surpris. Mais comme ils avaient composé ce titre " Mercy " quelques mois auparavant, ils se sont dit que le message de cette chanson pourrait être un beau message à faire passer à l’Europe lors du concours… Pari réussi, c’est eux qui partent à Lisbonne représenter la France.

Malgré le soutien des français et la prédiction de certains bookmakers, Madame Monsieur n’obtiendra finalement que la 13ème place… c’est peut-être ce texte " trop engagé " en français qui parle de l’immigration qui leur a porté préjudice ?

" Mercy " est un titre qu’on retrouve sur leur album " Vu d’ici ". Un album en préparation depuis 4 ans, qui tout comme le premier single se veut pop avec des chansons à texte et des messages forts. Ensemble à la ville, c’est aussi ensemble que Madame et Monsieur écrivent et composent.

Notez que ce duo sera en concert au Cirque Royale de Bruxelles le 15 mars 2019 !