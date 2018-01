M'man... Natacha Amal balance bien des secrets de famille sur scène.

Natacha Amal était avec nous ce matin pour nous présenter la pièce M’man.

Natacha a été l’une des comédiennes de la série Femmes de loi jusqu’en 2009. Depuis, elle est revenue au théâtre. Dans M’man, elle incarne Brunella, prisonnière d’un passé trop lourd, d’un mari volage et d’un fils de 30 ans qui squatte toujours le domicile familial. Ils se racontent, se provoquent, s’aiment et font exploser les secrets familiaux. Une pièce poignante et drôle à la fois sur le thème de la relation mère et fils, et du secret de famille.

Au fil des ans et des expériences...

La durée dans le métier c'est un facteur important pour une carrière. C'est ce qui détermine le patrimoine reconnaissance.

L'exposition télé vous manque ?

Non ... J'ai plutôt envie de faire autre chose dans l'audio-visuel. Etre réalisatrice est un grand rêve mais produire est une superbe perspective qui me titille. Ce sont des idées qui me plaisent beaucoup, je suis enthousiaste à cet égard, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre.

M'man...

C'est l'histoire d'une maman seule qui vit avec son fils qui ne la chaumière. A la différence de Tangy, ce n'est pas le gamin ici qui veut rester, c'est la maman qui est dans l'excès perpétuel, dans cet amour maternel éternel ! Une maman qui a un pied dans le monde moderne mais en même temps qui est empreinte à l'encrassement d'une culture qui pèse sur elle et sur sa façon de voir la vie. C'est la Mama méditerranéenne par excellence.

Un rôle qui surprend puisque dans la vie Natacha n'a pas d'enfant. "Ça renvoie à soi, à sa vie". Les premières répétitions ce fut un sentiment étrange de part cette ambiguïté. Mais je suis extrêmement affective, maternelle. Je me suis débarrassée de mes ressentis très rapidement sur scène.

Le jeune comédien et le réalisateur Pierre Pigeolet sont exceptionnels... Une pièce à voir absolument.

Jusqu’au 4 février au théâtre de la Valette à Ittre.