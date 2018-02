Louane nous laisse IMMOBILE face à ce nouveau single !

Louane, The Chainsmokers et Indochine ... Mise en lumière de ces trois artistes qui font l'actualité de la semaine avec Bruno Tummers qui nous balade au coeur de ces perles musicales.

Louane continue a exploiter son second album et ça marche plutôt fort pour elle. Voici son troisième single : "Immobile" - un titre qu'elle a écrit elle-même. La belle était à l' AB, bientôt à Forest et elle sera dans tous les festivals également.

8/9 - © Tous droits réservés

The Chainsmokers... Voici un nouveau single issu de leur tout premier album : You owe me. Et oui, c'est sa vraie voix un peu nasillarde, c'est sa patte vocale. Le titre n'est pas ultra puissant mais le clip l'est beaucoup plus voire même un peu trash !