Lou : un premier album, un premier concert... Demain lui appartient !

Lou était en ligne avec nous ce matin pour nous présenter son premier album et son premier concert ! Enfin ça c'était ce qui était prévu mais les lignes téléphoniques quelque peu capricieuses en ont décidé autrement.

Le troisième appel fut le bon... Enfin le moins mauvais. Le temps d'entendre la belle partager avec nous un peu de son histoire et de ses rêves.

Flash back ...

Jeune chanteuse française, Lou a été découverte grâce à The Voice Kids. Elle est aussi l’une des actrices de la série Demain nous appartient (sur La Deux et TF1) où elle incarne Betty, un personnage qui rêve de devenir… chanteuse. Lou interprète d’ailleurs la bande originale de la série, Demain.

Un premier album - un premier concert...

Son premier opus comporte à la fois des titres originaux et des reprises de Sardou, de Stromae, de Kendji... Et Jennifer alors ? Il n'y avait plus de place mais rassurez-vous il n'est pas de tension entre la coach et son talent.

Lou sera pour la première fois sur une scène en Belgique, au Forum de Liège le 24 mars. Enfin l'occasion de rencontrer son public.

Lou actrice mais collégienne avant tout...

Demain nous appartient... Je ne peux pas rater les cours tous les jours de la semaine et puis je veux continuer le collège. En début d'année c'est vrai qu'on n'arrêtait pas de venir me voir, de me demander des autographes mais là maintenant ça va.

Et le Silence fut ! La ligne est à nouveau coupée - juste le temps de vous donner rendez-vous le 24 mars pour rencontrer la toute jeune et talentueuse artiste : LOU !