Lou sera aux Beaux Arts de Charleroi le 7 octobre prochain...

On se connecte avec Namur pour retrouver Lou ce matin au lendemain de son Festival Namurois.

On se souvient de cette première fois, on découvrait l'artiste - comédienne... C'était avec ce générique de "demain nous appartient" - c'était il y a 1 an déjà.

Mais l'aventure commence à The Voice Kids - "c'est ça qui m'a ouvert beaucoup de portes - ce fut un grand changement dans ma vie" - "Ça me rappelle des souvenirs , ça me rappelle le tout début et c'est bien".

La première scène toute seule ce sont aussi de superbes souvenirs...

La Belgique est un super public - Ils chantaient avec moi, c'était trop bien !

J'ai 14 ans et oui je vais encore à l'école! j'ai préparé mon sac pour la rentrée ! C'est donc concert le we et l'école en semaine ! Les gens de ma classe me connaissent tous, ce sont les nouveaux qui viennent juste un peu me parler - me demander des autographes mais c'est bien comme ça, j'aime bien de vivre ma vie normale au collège.

Du chant à la comédie...

Lou a aussi sorti un premier album avec les tubes Demain ou Miraculous - Le nouvel album est désormais dans les bacs... J'ai passé le casting de demain nous appartient, c'était une super opportunité et je ne pensais pas que cela me plairait autant la comédie. J'aime ça tout autant que le chant. J'aimerais continuer les deux et l'école - bien sûr que Oui c'est possible.

Faire des duos, c'est super, on vit des aventures, on crée ensemble, on fait des rencontres, ...

Lou sera en concert aux Beaux Arts de Charleroi le 7 octobre. Pourquoi pas des duos lors de ce concert ? Pourquoi pas...