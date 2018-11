Looking for stars : le nouvel Opus d'Hooverphonic... aussi en K7 !

La K7 c'est le mp3 des années 80 !

Le bien sympathique Alex Callier du groupe Belge Hooverphonic était avec nous ce matin pour nous présenter le nouvel album : Looking for stars.

Cet opus est le dixième du groupe mais le premier d'Hooverphonic avec la voix de Luka, lauréate de The Voice van Vlaanderen en 2017... dont l'un des coachs n'est autre qu'Alex.

Looking for stars contient entre autres les singles Romantic et Uptight, qui viennent s'ajouter aux classiques du groupe : Mad about you, The night before ou Badaboum.

Petite préférence pour Alex quant à l'écoute sur "K7"... "C'est une imperfection très intéressante au niveau du son !"

Et pour le live, ce sera le 14 décembre à LIÈGE – Caserne Fonck - le 28 décembre à ANVERS – Lotto Arena.

Bruno Tummers