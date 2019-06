Loïc Nottet nous présente son nouveau single intitulé 29 

Loïc NOTTET - © Tous droits réservés

Loïc Nottet - Le 8-9: l'invité - 25/06/2019 Le chanteur belge Loïc Nottet pour son nouveau single 29. [On dit Twenty-nine ????] Après le succès de son premier album Selfocracy et ses nombreux concerts complets, Loïc Nottet avait marqué son retour avec son single, On Fire. Aujourd’hui, le chanteur dévoile 29, le second single et deuxième extrait de son futur album. Dans ce titre, Loïc évoque une rupture douloureuse. La sienne. En concert : Le 2 octobre à BRUXELLES – Ancienne Belgique. Le 25 avril à BRUXELLES – Forest National.