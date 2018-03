Loïc Nottet dans le top 10 des ventes en mode Streaming !

- - © Tous droits réservés

U2...

Un troisième extrait de leur 14ème album... "Lights of home". Soit on aime, soit on déteste ou alors on s'en fiche ! Ils ont toujours ce son U2 sans que cela fasse réchauffé. C'est un peu plus tribal ! Le groupe sera en tournée dès le mois de mai aux EU puis en Europe dans la foulée. Soyons aux aguets !