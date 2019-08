Sam BOSMAN - © Tous droits réservés

Sam Bosman - Le 8-9: l'invité - 27/08/2019 Le chanteur belge Sam Bosman pour son nouveau single Little Bit Better. Remarqué dans la saison 2 de The Voice Belgique, Sam nous a proposé il y a quelques mois un premier single pop-rock intitulé Give me the reason. Ce matin, il nous présente Little Bit Better, son second single, en live dans le 8/9. Un album est attendu d’ici la fin d’année.