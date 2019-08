Liar:le premier titre très attendu de Lincoln Paradox en live... C'est cadeau !

- - © Tous droits réservés

Lincoln Paradox - Le 8-9: l'instant live - 12/08/2019 Ce matin, nous accueillons le chanteur belge Lincoln Paradox alias Collin De Bruyne pour son nouveau single Liar. Lincoln Paradox a participé à la saison 6 de The Voice Belgique dans l'équipe de Marc Pinilla de Suarez. C’est Boris Motte, finaliste de la saison 3 qui l’inscrit à son insu. Boris que nous recevrons la semaine prochaine. Les deux hommes se lient d’amitié et créent ensemble le groupe The Voice Lemmens avec lequel ils reprennent des titres de Vianney, Ed Sheeran, Calogero, Francis Cabrel… Lincoln Paradox a d’ailleurs co-écrit, composé et produit With Hope, le premier titre d