Levure de Bière et Citron pour les p'tits boutons...Huile d'Olive, Oh! coiffure éclatante.

Un moyen simple et naturel de traiter votre peau, tout en étant un remède totalement sûr qui ne peut que rarement causer des effets secondaires. Le citron semble être efficace sur les boutons d'acné car le citron lui-même est acide et son application peut être en mesure de compenser la perte d'acidité que la peau peut subir à la suite des pollutions chimiques auxquelles la peau est généralement soumise, de plus le citron normalise de cette façon le pH.

Vous rêvez d’avoir des cheveux brillants, doux et soyeux ?

APPLIQUER UN MASQUE À BASE D’HUILE D’OLIVE SUR LES CHEVEUX

Ce masque s’obtient en mélangeant deux cuillerées à soupe de miel, 1 cuillerée à café de jus de citron et 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Après avoir démêlé vos cheveux, apposez ce masque à environ 10 cm de vos racines jusqu’aux pointes. Puis, laissez reposez au minimum 1h en enroulant vos cheveux dans une serviette chaude ou dans du film plastique. Ensuite, rincez et réalisez votre shampoing habituel. Vos cheveux ressortiront plus brillants et plus souples.

