Les vieux fourneaux... La belle surprise de cette semaine !

Comédie française de Christophe Duthuron avec Pierre Richard , Roland Giraud , Eddy Mitchell et Alice Pol.

Adaptation de la bande dessinée franco-belge éponyme de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (2014).

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais se retrouvent à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine. Quand ce dernier tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !