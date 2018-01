Les Tuche 3 ... Mieux que le 2, mieux que le 1 !

Shape of Water... Le film à voir absolument pour le moment - grand favori pour la course pour les Oscars mais pas que... C'est un film qui plait beaucoup aux critiques - c'est merveilleux dans la mise en scène.

Jumanji 2... En version modernisée, les héros sont projetés dans un jeu vidéo. Enfants - ados et parents s'y retrouvent. A voir en famille absolument.

Les Tuche 3... Véritable phénomène de société ! Jeff Tuche est élu Président de la République. Bien mieux réussi que les 2 premiers. C'est un One man show super bien écrit. Le coup de coeur de la semaine pour Cathy !

LES TUCHE 3

- Troisième volet de la famille de barakis la plus connue de France (suite au carton du 2ème film) avec toujours Olivier Baroux derrière la caméra et Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et Claire Nadeau devant.

- Deux ans après le rêve américain, Jeff Tuche se présente à l'élection et gagne avec 57 % des voix. Il va devoir exercer le pouvoir et devenir président de la République française !

- C’est le meilleur épisode des 3!! L’histoire est plus " tenue " que dans les 2 premiers mais c’est surtout les numéros d’Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve qui sont irrésistibles.

- Franchement dans le registre humour débile mais 100% assumé : ils sont parfaits !!! j’ai beaucoup ri !