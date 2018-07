"Les sunlights des tropiques"... Un succès à une erreur près !

Bruno Tummers nous invite à remonter le temps en nous replongeant dans toute la frénésie des sunlights des tropiques De Gilbert Montagné.

Le chanteur apparaît fin des années 60/ début années 70 - d'abord sous pseudo : "Lord Thomas"

Il chante en anglais au début - on se souvient de son 1er tube en 1972 avec "The Fool", un titre produit par... Salvatore Adamo !

L'artiste sort plusieurs albums dans les années 70, en français cette fois mais rien ne marche.

Il fera son Come-back en 1984 avec l'Opus "Liberté" et le titre générique qu'on a oublié mais qui a été un succès

sur l'album du même nom - "Le blues de toi" - on retrouve alors aussi le célèbre "On va s'aimer" et le fameux "sunlight des tropiques"... L' album était terminé quand Gilbert compose cette mélodie. Il est à Milan en studio et décide d'inclure la chanson dans l'album.

Il appelle alors Didier Barbelivien - qui est l'auteur à la mode dans les années 80 - il lui fredonne la mélodie au tél et Didier Barbelivien écrit le texte ds la nuit.

Ce sera un immense tube qui comporte pourtant une erreur... "sous l'équateur du Brésil - entre Cuba et Manille" - petite erreur géographique mais bon... Même si Sardou se plait à chambrer l'auteur sur cette bourde, le succès rayonnera imperturbablement sous les tropiques.