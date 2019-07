Petit détour par la librairie ce matin avec thibaut Roland qui épingle pour nous quelques faits d'actualité qui font la Une des journaux :

- Le Point : "Nicolas Sarkozy s'installe en tête des ventes de livres" - Il reste une valeur sûre

- La DH :

"Baisse ta foutue camér bébé, je suis juste devant toi ! Les smartphones vont-ils être bannis des festivals ? "

- durant les concerts on nous retire nos portables et la mesure pourrait bien s'étendre aux festivals. Florence Foresti avait donné le ton déjà. D'autres stars Américaines en font de même. Le FLy open Festival en Ecosse interdit les gsm et avait importé 8000 pochettes pour y mettre votre téléphone et le verrouiller.

La mesure gagne du terrain et sévit sur les planches estivales.

- Sud Presse : Pour la caravane du Tour - c'est le drame : Cochonou n'en était pas ! Sud Presse épingle cette Une "Surprise dans la caravane du Tour de France : Bruxelles privée des saucissons cochonou!" - Ils se rattraperont sur d'autres étapes à "goût" sur !

- Sud Presse : "J'ai déjà fait deux arrêts cardiaques" - Louana n'en fini pas de susciter la polémique. La star aurait sorti son chien par temps de canicule avec une petite couverture sur lui. Les histoires se suivent et ne se ressemblent pas.