Petit détour gourmand par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

La capitale et Sud Presse se sont attablés pour analyser nos friteries.



"Les frites les moins chères de votre région"

"Sauces, patate : les secrets des prix de vos friteries"

Analyse de ce qui rapporte le plus et de ce qui coûte le plus cher... et surprise, ce n'est pas le cornet de frite qui est à la première place !

Celui-ci ne rapporte que 30% du chiffre d'affaire, alors que la sauce détient la première place. A 60 cents le petit pot, il suffira de 48 portions pour rentabiliser un peu qui peu en faire plus d'une centaine. Les produits en extra sont également sur le podium.