Faudrait pas qu'il nous raconte des salades Jean-Luc en ce jour un peu spécial, en ce jour idéal pour passer d'une année à l'autre, en ce jour parfait pour passer de plus ou moins jeune à moins jeune que plus du tout ! Alors tous en choeur, nous te souhaitons un "Bon anniiiiversaire" Jean-Luc !
Voici les 4 mots sélectionnés par les auditeurs : Chihuhaha - chocolat - toujours et bouteilles ! 4 mots pour un défi musical qui ne va pas "frisée" le ridicule ! ...
EN ECOUTANT LES SALADES DE SUZANNE VEGANE
J’AI CONNU UNE FILLE QUI S’APPELAIT ADRIENNE
ELLE ETAIT AUBERGINE ET VEGETARIENNE
ELLE AVAIT LA PECHE ET LES CHEVEUX FRISES
ELLE S’ARRETAIT A L’ORANGE POUR LA MANGER
ELLE AVAIT UN JOLI PERSIL DANS LE NOMBRIL
ET UNE DROLE DE TETE EN FORME DE CORNICHON
MOI JE TROUVAIS CA BIEN JE TROUVAIS CA MIGNON
ELLE SENTAIT LA BETTERAVE C’ETAIT PAS TROP GRAVE
MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE
ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE
EN ECOUTAAAAAANT LES SALADES
DE SUZANNE VEGANE
QUAND ON ALLAIT AU CINEMA ON N’ALLAIT VOIR QUE DES NAVETS
OU BIEN ON REGARDAIT … DES CELERIS TV
ELLE ADORAIT HERCULE POIROT MOI JE TROUVAIS PAS CA MARRANT
J’AIME LES FILMS RIGOLOS AVEC ALAIN MELON DEDANS
EN PLUS ADRIENNE AVAIT UNE ESPECE DE CHIEN
UN TRUC ENORME QUI NE RESSEMBLAIT A RIEN
IL PARAIT QUE C’ETAIT UN VRAI CHIHUAHUA GEANT
UN TRUC TRES RARE QUI NE MANGEAIT QUE DU CHOCOLAT BLANC
MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE
ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE
EN ECOUTAAAAAANT LES SALADES
DE SUZANNE VEGANE
J’DEVAIS M’FARCIR …TOUS LES ALBUMS
C’ETAIT TOUJOURS POUR QUI ?…POUR MA POMME
ET CA M’COURAIT …SUR LE HARICOT
LA MUSIQUE RAPLAPLA…J’AIME PAS TROP
UN JOUR J’EN AI EU VRAIMENT MA CLAQUE
J’AI AI EU MARRE DU VEGE PATE, DES TOMATES
DES BOUTEILLES REMPLIES D’UNE MIXTURE A BASE DE SOJA
JE LEUR AI DIT PAPAYE AU CLEBARD ET A L’ANANAS
… ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE
ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE
EN ECOUTAAAAAANT LES SALADES
DE SUZANNE VEGANE
MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE
ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE
EN ECOUTAAAAAANT LES SALADES
DE SUZANNE VEGANE