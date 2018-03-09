Le 8/9

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Les salades de Suzanne Vegane...

Faudrait pas qu'il nous raconte des salades Jean-Luc en ce jour un peu spécial, en ce jour idéal pour passer d'une année à l'autre, en ce jour parfait pour passer de plus ou moins jeune à moins jeune que plus du tout ! Alors tous en choeur, nous te souhaitons un "Bon anniiiiversaire" Jean-Luc !

Voici les 4 mots sélectionnés par les auditeurs : Chihuhaha - chocolat - toujours et bouteilles ! 4 mots pour un défi musical qui ne va pas "frisée" le ridicule ! ...

EN ECOUTANT LES SALADES DE SUZANNE VEGANE

 

J’AI CONNU UNE FILLE QUI S’APPELAIT ADRIENNE

ELLE ETAIT AUBERGINE ET VEGETARIENNE

ELLE AVAIT LA PECHE ET LES CHEVEUX FRISES

ELLE S’ARRETAIT A L’ORANGE POUR LA MANGER

 

ELLE AVAIT UN JOLI PERSIL DANS LE NOMBRIL

ET UNE DROLE DE TETE EN FORME DE CORNICHON

MOI JE TROUVAIS CA BIEN JE TROUVAIS CA MIGNON

ELLE SENTAIT LA BETTERAVE C’ETAIT PAS TROP GRAVE

 

MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE

ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE

EN ECOUTAAAAAANT LES  SALADES

DE SUZANNE VEGANE

 

QUAND ON ALLAIT AU CINEMA ON N’ALLAIT VOIR QUE DES NAVETS

OU BIEN ON REGARDAIT  … DES CELERIS TV

ELLE ADORAIT HERCULE POIROT MOI JE TROUVAIS PAS CA MARRANT

J’AIME LES FILMS RIGOLOS AVEC ALAIN MELON DEDANS

 

EN PLUS ADRIENNE AVAIT UNE ESPECE DE CHIEN

UN TRUC ENORME QUI NE RESSEMBLAIT A RIEN

IL PARAIT QUE C’ETAIT UN VRAI CHIHUAHUA GEANT

UN TRUC TRES RARE QUI NE MANGEAIT QUE DU CHOCOLAT BLANC

 

MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE

ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE

EN ECOUTAAAAAANT LES  SALADES

DE SUZANNE VEGANE

 

J’DEVAIS M’FARCIR …TOUS LES ALBUMS

C’ETAIT TOUJOURS POUR QUI ?…POUR MA POMME

ET CA M’COURAIT …SUR LE HARICOT

LA MUSIQUE RAPLAPLA…J’AIME PAS TROP

 

UN JOUR J’EN AI EU VRAIMENT MA CLAQUE

J’AI AI EU MARRE DU VEGE PATE, DES TOMATES

DES BOUTEILLES REMPLIES D’UNE MIXTURE A BASE DE SOJA

JE LEUR AI DIT PAPAYE AU CLEBARD ET A L’ANANAS

 

… ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE

ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE

EN ECOUTAAAAAANT LES  SALADES

DE SUZANNE VEGANE

 

MAIS ELLE DANSAIT COMME UNE BANANE

ET ELLE CHANTAIT COMME UNE PATATE

EN ECOUTAAAAAANT LES  SALADES

DE SUZANNE VEGANE

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