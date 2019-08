Les rues réservées au jeu sont menacées !

Moustique"Les Destiny's Child vont se reformer"

Quinze ans après leur séparation, Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams pourraient repartir en tournée.

À l'évocation des Destiny's Child, automatiquement nous viennent en tête les paroles de Say My Name ou de Jumpin', Jumpin'. Des classiques du R&B sortis il y a tout pile 20 ans. C'est dire la force de frappe de ces morceaux. La bonne nouvelle, c'est que ces titres pourraient reprendre vie sur scène dans très, très peu de temps. Souvenez-vous, en 2004, après avoir publié l'album "Survivor", qui s'est vendu à plus de quinze millions d'exemplaires, puis enfin "Destiny Fulfilled" le trio a annoncé qu'il poursuivrait sa carrière en solo tout en promettant de se réunir un jour. Et ce jour est peut-être arrivé. Selon les informations d'un journal britannique, quinze ans après la séparation du girls band, Beyoncé aurait secrètement organisé une immense tournée américaine et européenne pour marquer le 20e anniversaire de la formation du trio Michelle, Kelly et Queen B. Une idée de reformation insufflée par le retour triomphal des Spice Girls cette année.