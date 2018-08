Les nouvelles astuces Make-up pour rayonner cet été !

C'est l'été et David nous propose bien des astuces côté make up pour être au top... modèle !

Le rouge à lèvres... On se joue du rouge à lèvre et surtout quand on n'a pas bonne mine. Mais, on peut l'utiliser sur les joues pour ajouter un piment un peu gras, c'est très joli & idem sur les paupières, là on retrouve un coloris d'automne/hiver plus foncé caché dans nos tiroirs et on fait ainsi sur l'ensemble du visage un dégradé dans les rosés, les rouges, c'est tendance !

Les paillettes... Si vous avez des crayons un peu gras, ajoutez-y des paillettes, on se fait des yeux à l' Italienne - très relevés - oui c'est tendance.

L'eyeliner a maintenant des formes géométriques - oui bien-sûr on ose la tendance. Ils existent en autocollant - autre petite astuce.

Les contouring en version rosée... Après la crème matte, on utilise le contouring au niveau des joues, des oreilles, de la maxillaire, du front aussi au niveau de l'arrête du nez pour paraître encore plus fraîche et plus lumineuse.

Merci David !