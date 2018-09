Les nouveaux coaches de The Voice France sont dévoilés!

Dans le Zap télé ce matin, Sara De Paduwa nous a dévoilé le nouveau banc des coaches de la version française de The Voice, la plus belle voix...

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement! Après le départ déjà annoncé de Florent Pagny... qui tout comme BJ Scott chez nous, était présent depuis le début... ce sont d'autres noms qui ont annoncé leur départ: Pascal Obispo et Zazie ne seront pas de la partie. La coach victorieuse des saisons 4 et 7 préférerait s'occuper de son nouvel album... Par contre, que les fans de Mika se rassurent: le coach présent depuis la troisième édition et victorieux avec Kendji Girac en saison 3, sera lui bel et bien là pour cette 8ème saison!

A ses côtés, trois nouvelles têtes, dont une bien connue du public qui marque son retour: Après ons départ à l'issue de la saison 4, Jenifer revient dans la version "adulte" du télé-crochet. Au rayon des petits nouveaux, deux coaches qui toucheront deux générations différentes: Julien Clerc et Soprano, également coach de "The Voice Kids".