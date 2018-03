"Les mots s'improsent"... Un spectacle transpirant de jeunesse signé Félix Radu !

Félix Radu était avec nous ce matin dans le studio du 8/9 pour nous présenter son spectacle Les mots s’improsent.

Issu du tremplin du rire initié par Les frères Taloche et Patrick Alen. Félix fait partie des deux jeunes qui ont passé le casting afin de se présenter au Festival international du rire de Liège en 2013. Félix Radu triture les mots et le verbe dans son one-man-show Les mots s’improsent.

Qui est Félix...

C'est un Namurois qui tourne à Paris et qui n'oublie pas de venir en Belgique. Du haut de ses 22 ans Félix se joue des mots. Comparé à Raymond Devos Félix estime qu' aujourd'hui c'est son ombre qui le suit,"j'essaie de montrer aux gens que j'ai ma propre marque, mon talent".

L'envie de monter sur scène c'est depuis tout petit... On a été dans un festival de rue à Namur et c'est là que je me suis dit que je voulais faire l'art de la parole. J'ai autant envie d'être artiste, que comédien, chanteur, ... Au même moment j'ai appris à maman que je voulais un tatouage... dure journée pour ma mère !

Je travaille beaucoup, j'aime ce que je fais, ...

"Les mots s'improsent" on y retrouve des mots, des silences,... des grands thèmes existentiels; la mort, la solitude, l'amour, ... C'est l’odyssée de mon adolescence. La langue française est très riche, c'est transpirant de jeunesse, de désespoir, de volonté de vivre, d'intolérance au monde, ...

Le 31 mars à Namur (Jardin passion). - Du 2 au 5 mai à Bruxelles (Koek’s Théâtre).

Et bientôt dans Signé Taloche sur la Une.