Les meilleures chansons du 8/9 de Jean-Luc au profit de Viva for Life

"Les Carabistouilles de Jean-Luc Fonck" est le 15ème album studio de Sttellla, sans aucun doute le meilleur et certainement le plus solidaire! Le titre parle de lui-même…Comment le dire mieux? Il s’agit d’une sélection de 19 morceaux parmi ceux que Jean-Luc a créés et interprétés en exclusivité pour le 8/9 de VivaCité et qui ont été ré-enregistrés et rechantés en studio.

Pour l’enregistrement, Jean-Luc Fonck a fait appel à ses petits camarades de chez Vivacité pour venir chanter en studio. Ils ont tous répondu "oui". Ils ont tous chantés, parfois un peu, et parfois un peu plus mais toujours avec entrain et enthousiasme! Adrien Devyver, Audrey, Benjamin Maréchal, Bruno Tummers, Caroline Crucifix, Cathy Immelen, Charlotte Dekoker, Cyril, David Jeanmotte, Fabian Le Castel, Fanny Jandrain, Frédéric Solvel, Guillaume Moulaert, Jérôme de Warzée, Julie Compagnon, Julie Van H, Martin Charlier, Kody, Marion Jaumotte, Mathilde Vanderhauwaert, Olivier Duerinckx, Ophélie Fontana, Pascal Michel, Régine Dubois, Sara De Paduwa, Sarah Visse, Sophie Businaro, Virginie Vancoillie, Zhen-Zhen Zveny. Quel casting!

"Les Carabistouilles de Jean-Luc Fonck" est un album qui est à la chanson ce que la chanson est à l’album "Les Carabistouilles de Jean-Luc Fonck" et inversement. Dire le contraire serait mentir. "Les Carabistouilles de Jean-Luc Fonck" est surtout un album solidaire! Par album vendu, 2 euros sont reversés à Viva for Life.

L’album, enregistré et produit par Christian Martin, l’homme aux oreilles de fée et aux doigts magiques, est disponible depuis le 19 octobre en magasin, via https://www.t4a.com/shop/cd/carabistouilles/ et sur les plateformes de téléchargement légal: iTunes, Spotify et Deezer.