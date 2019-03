"Les maîtres de l'illusion"...au-delà du réel !

; - © Tous droits réservés

Moustique"Depuis l’école Van der Kelen, unique au monde, où l’on enseigne des techniques centenaires jusqu’aux rénovations du parc d’attractions de Walibi, ils maîtrisent l’art de tromper le regard"

Ils sont une petite vingtaine en tablier blanc rassemblés autour de leur professeur, à l’écouter religieusement. Attentifs, les étudiants esquissent quelques croquis de ce qu’ils devront bientôt reproduire. Ce matin, Denise Van der Kelen fait la démonstration du peuplier, un bois qu’elle est en train de représenter sur une feuille de papier avec une précision remarquable. “J’accentue quelques veines. C’est assez délicat, si on prend trop de liquide, ça fuse”, leur explique-t-elle en français puis en anglais. C’est que les étudiants de l’école de peinture Van der Kelen viennent d’un peu partout en Europe et même d’Amérique pour suivre cette formation intensive réputée dans le monde entier. Au terme des six mois de cours, ils seront capables d’imiter plus de 60 variétés de boiset de marbres. C’est là l’ADN de l’école depuis sa fondation en 1892 par Alfred Van der Kelen, beau-père et grand-père de Denise et Sylvie, les deux femmes aujourd’hui à la tête de l’établissement.