Petit détour par la librairie avec Audrey qui nous plonge dans les magazines qui rendent hommage à leur façon à Charles Aznavour. Petit Focus sur ces "Une".

Ciné Télé Revue : "Non, nous n'allons rien oublier - Merci Monsieur Aznavour !"

- Le Vif : "Charles Aznavour - 1924 - 2018"

- Paris Match : "Charles Aznavour pour toujours"

- Le Soir Mag : "Charles Aznavour 1924-2018 - Formi-formidable !"

- Le Moustique : "40 ans après Brel toujours"

Au coeur de votre quotidien :

- Le Vif : "Les mains qui sauvent des vies"

- Des femmes mal voyantes ont été formées à pratiquer un examen tactile de la poitrine et sont du coup plus à même que le gynéco de détecter un problème, des nodules, des tumeurs de façon bien plus efficace que le médecin mlui-même. Le petit plus aussi, il n'est plus de regard trop appuyé pour le patient qui se soumet à l'examen.

- Le Vif : "Un coach minceur dans la dent" - On vous interdit par exemple les frites et si vous avez ce capteur, il détermine si oui ou non vous avez mangé du sel, du gras, ... Les infos sont envoyées directement sur le smartphone

- Télépro : "Lady Gaga : - je réalise mon rêve-" Délestée de ses fards et de ses fanfreluches, la chanteuse excentrique se lance dans le cinéma et crève l'écran..." . Son rêve était vraiment de faire du cinéma. Bradley Cooper lui a proposé d'être au naturel, une belle expérience qu'elle ne regrette en rien.