Les lunettes de soleil... L'accessoire pour rayonner de santé !

Soleil en vue ...

La crème solaire, le spray rafraîchissant, ... et les lunettes solaires : voici l'accessoire des plus impératif.

Bien choisir ses lunettes de soleil mode d'emploi :

L'indice UV est essentiel - il faut impérativement des lunettes estampillées "CE" qui est une réglementation Européenne, à défaut.. passez votre chemin !

Sur l'un des branches de vos lunettes, il y a un chiffre allant de 0 à 4 indiquant le degré de protection. Le 4 c'est bien pour les amateurs des sports d'eau mais à éviter lors de la conduite - Le meilleur est le 3 pour une forte luminosité solaire - le 2 c'est déjà bien sauf si vous restez trop longtemps au soleil, c'est pour une luminosité moyenne, le 1 pour une luminosité solaire atténuée - un peu faible juste pour le fun - le 0 pour l'intérieur, ciel voilé ! Le 2 et 3 sont du meilleur choix.

Côté forme, côté couleur... Si vous avez un visage très rond, contrastez - optez pour des lunettes plus carrées. Prenez des lunettes ni trop grandes ni trop petites... Côté couleur : ça joue sur l'éblouissement et sur la façon dont vous allez percevoir les couleurs. Le gris et le vert c'est ce qui a de meilleur contre l'éblouissement, le marron absorbe bien la lumière mais déforme les couleurs, les bleues violettes roses-rouges c'est très fantaisiste mais ne protège pas.

Vous avez des lunettes de vue et le soleil pointe le bout de son nez ? Vous pouvez faire une seconde monture bien entendu mais l'addition est assez salée. Misez d'emblée à l'achat de vos lunettes sur des verres qui vont d'office s'adapter à la luminosité ou alors on opte pour les clips car les modèles ont fort heureusement bien évolués.

Vous voilà parés... soleil en vue, très bel été !