Les légumes suris, bon pour la santé et la planète !

Cette méthode de conservation des légumes n’utilise aucune énergie et les enrichit en vitamines. Faire ses conserves soi-même est un jeu d’enfant.

On peut changer le monde dans sa cuisine , avance Patricia Detaille. De tous les moyens de conservation des légumes, la fermentation lactique s’avère le plus économique et le plus simple à mettre en œuvre. " Elle donnera l’un des trois ateliers de découverte de la lactofermentation organisés dans le cadre de la troisième édition du festival Nourrir Liège, qui se tient du jeudi 21 au dimanche 31 mars (lire ci-contre).

On lui doit la choucroute. La lactofermentation est un procédé de conservation ancestral qui consiste à faire macérer des aliments dans une saumure en l’absence d’air. Il se chuchote que l’homme du néolithique y avait déjà recours. En plus de ne demander aucune énergie, cette technique préserve les vitamines présentes et en augmente même la teneur. Les bactéries lactiques produisent aussi des probiotiques, alliés de notre santé. Méthode anti-gaspillage par excellence promouvant en sus l’autonomie alimentaire, la lactofermentation, oubliée depuis quelques décennies, fait son grand retour. La transition écologique passe aussi par la cuisine.