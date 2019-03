Les Journées de l'Eau commencent ce week-end !

Du 15 mars au dimanche 31 mars en Wallonie

; - © Tous droits réservés

Dès ce dimanche 17 mars et jusqu'au 24 mars à Bruxelles

Les journées de l’Eau, ce sont plus de 400 visites et activités gratuites partout en Wallonie et à Bruxelles, qui ont pour but de sensibiliser, tout en s’amusant, à l’importance de l’eau et à la préservation des milieux aquatiques.