Les Journées de l'eau à Bruxelles et en Wallonie... Votre bulle évasion du week-end.

Les Journées de l’Eau, dès demain, à Bruxelles et en Wallonie

Environ 400 visites et activités gratuites sont prévues partout en Wallonie et à Bruxelles. Le but : sensibiliser, tout en s’amusant, à l’importance de l’eau et à la préservation des milieux aquatiques.

En Wallonie: on pourra, par exemple, aller à la pêche aux OFNI’s (objets flottants non identifiés) ou aux batraciens (pour les observer), faire des balades sur les traces des castors, découvrir les écrevisses, visiter des châteaux d’eau,…

A Bruxelles, aussi, l’eau est bien présente. C’est même une ville d’eau et de nature. Bruxelles est la 2e ville la plus verte du monde après Washington; les espaces verts en occupent la moitié de la superficie. En terme d’eau, on trouve 105km de cours d’eau (67% à ciel ouvert), 158 étangs et même 17 sources. Pour découvrir ce patrimoine vert et bleu bruxellois, 5 "villages de l’eau" seront disséminés dans la capitale, avec animations, visites, apéros...

Au coeur de nos régions - on pourra aussi participer à des visites et activités originales dans d’autres lieux:

Visiter le bassin d’orage sous la place Flagey : un des plus grands de Bruxelles, d’une capacité de 33.000m³, qui permet de stocker temporairement le surplus d'eau se trouvant dans les égouts suite à un orage. Et ça se trouve sous l’une des places les plus à la mode de la ville!

Assister à une régate "vintage" sur les Etangs Mellaerts, à Woluwé : une régate en pleine ville, c’est exceptionnel, surtout quand les voiliers sont rétros, en bois vernis, avec des capitaines en marinière et pantalon blanc. En plus, des activités sont prévues sur et autour des étangs: dégustation d’huîtres, pédalos, buvette au bord de l'eau…

Visite de l’écluse de Molenbeek, croisière à travers la ville sur le Canal de la Senne, balades sur le thème des fontaines, promenade dans la zone humide du Jardin Massart (jardin botanique de l’ULB) pour découvrir la faune et la flore typiques des marais bruxellois (batraciens et sangsues notamment), ou encore au Rouge-Cloître (le site d’une ancienne abbaye classée Réserve Naturelle).

Jusqu’au 25 mars à Bruxelles et jusqu’au 1er avril en Wallonie. Programme & infos :

Wallonie.be & Environnement Bruxelles