Les Innocents... La série événement de l'année !

Les innocents...

Dimanche soir une nouvelle série a envahi le petit écran sur la Une. C'est la série événement de l'année. Tomer Sisley, le visage de Largo Winch est au téléphone avec nous ce matin.

Et toutes nos félicitations déjà - Tomer vient de se marier avec Sandra. Et s'ils ne sont pas partis en voyage de noce, ils ont quand même beaucoup fait l'amour ! ça... c'est fait !

"L'écriture de la série "Les innocents" est une très belle opportunité pour moi car mon personnage ne parle pas beaucoup et c'est assez plaisant !" ...

Ca laisse une énorme place au visuel, c'est super intéressant !

Le tournage de la série s'est fait dans les Pyrénées au mois d'août, c'est une région super belle avec beaucoup de montagnes, de verdure.

Tomer c'est aussi ce féru du sport à fortes sensations qui a reproduit la cascade dans l' As des As avec Belmondo. Il en parle avec un flegme surprenant. Il a fait ça en janvier, il faisait -25°. "Je me suis mis debout sur l'avion, celui-ci se renverse et là je pars en chute libre". Et oui, rien que ça !

Autre tranche de vie moins glamour celle-là, Tomer a participé à une autopsie dans une morgue. Dur dur la vie d'artiste : "J'y repense encore toutes les deux heures" ! Ca marque.

Et côté question qui fâche...

On revient quelques instants sur la polémique où beaucoup d'humoristes ont été pointés du doigt en recopiant des "standupers" américains. Les réseaux sociaux ce sont pas mal défoulés sur Tomer, il en a pris plein la tronche alors que cela faisait des années qu'il ne faisait plus de stand-up. Mais, "On était en plein dans "balance ton porc", on balançait tout puis c'est retombé un peu comme un gâteau" ! Et oui, j'ai identifié l'auteur de la vidéo griffée MM ! Le suspens reste entier.

Les innocents - le pitch...

Un soir d’été, dans une scierie à la montagne, deux ados sont témoins d’un quadruple assassinat. Yann et Lucas, qui veulent maintenir leur relation intime secrète, ils décident alors de garder le silence…

Au casting de cette série Olivier Marchal, Charlotte Valandrey et Tomer Sisley (Largo Winch au cinéma).

Episodes 3 et 4 ce dimanche 14 janvier 20h50 sur la Une.