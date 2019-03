Les gourdes sont de plus en plus tendance et utilisées tous les jours !

Pour éviter les désagréments, ce n’est pourtant pas très compliqué, il suffit d’être vigilant et rigoureux. Voici les bons gestes à faire pour garder sa gourde propre, sans goût et sans odeur.

Mais pourtant, gare aux bactéries qui peuvent s’y installer très vite et nous provoquer des dérangements intestinaux. Une étude a été réalisée par le site Treadmillreviews sur 12 gourdes utilisées par des sportifs plusieurs jours de suite sans être lavées. Le constat est sans appel : jusqu’à 900 000 bactériessont présentes par centimètre carré ! Les gourdes à ouverture coulissante sont d’ailleurs les plus touchées.

Sud Presse"Les cordonniers en voie de disparition : mauvais pour le climat"

Selon le SPF Économie, il reste en Belgique 630 cordonniers traditionnels (chiffres 2017), contre 805 il y a 10 ans.

Soit une perte de 22 %. Au niveau wallon, c’est pis encore puisqu’on a perdu 24 % de cordonniers entre 2008 (252) et 2017 (192) tandis que Bruxelles enregistre la plus forte baisse (- 25 %) pour ne plus compter à ce jour que 64 cordonniers. Le Syndicat Neutre pour Indépendants, qui a obtenu ces chiffres, s’en inquiète et demande aux pouvoirs publics de réagir. " Nous vivons de plus en plus dans une société du tout-à-jeter ", regrette Christine Mattheeuws, présidente du SNI.