Les fêtes de Wallonie ... Petit tour d'horizon avec Julie !

Les fêtes de Wallonie approchent à grand pas ... Julie nous propose un petit tour d'horizon sur ces concerts gratuits faut-il le rappeler ?

Le 8 septembre à Charleroi il y aura entre autres : Blanche, Kid Noize, hyphen hyphen, ...

Le 13 septembre à Namur : Fatal Bazooka ! Une belle soirée délire en perspective avec Michael Youn - Mister Cover sera sur la scène namuroise aussi.

Le 15 septembre à Liège : ce sera la grande soirée Viva Musique avec Pascal Obispo, MC Solar, Alice On the Roof - côté Namurois - et oui il va falloir choisir - ce sera avec Saule, Olivia Ruiz, Lio, ... et BJ Scott

Le 16 à Liège ce sera le temps de la fête des enfants - côté Namurois ce sera la boum des enfants.

Des concerts gratuits, des animations, du plaisir, du péké, à boire - à manger - à s'amuser !

Bonnes fêtes de Wallonie à vous !