Les femmes sont à l'honneur dans les sorties ciné!

Ocean 8

Nouvel épisode de la saga "Ocean 11" (Georges Clooney, mMtt Damon, etc...) mais cette fois, avec uniquement des femmes ! Soulignons le casting de dingue : Sandra Bullock, Cate Blanchet, Rihana, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter. Pour le scénario, on garde le même principe : un braquage hyper audacieux. Dommage qu'il y ait juste l'idée de départ "faisons-le avec des femmes", et qu'au final le scénario n'est pas surprenant comme les autres films de la saga, pas de twists inattendus et pas d'esbroufe dans la mise en scène. Deuxième bémol: peu d'interactions entre les filles, pas assez d'humour... bref, un peu trop classique même si le film est bien fait et qu'on voit que les actrices se sont amusées à le tourner.