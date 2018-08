Les féeries de Beloeil... Vivez un rêve éveillé !

Luc Petit ... Le "magicien des arts de la scène" était avec nous ce matin pour nous hisser au coeur de tout l'enchantement de ces féeries de Beloeil !

L'an dernier Luc Petit a reçu une récompense : l'award du Meilleur spectacle Mondial à Los Angeles pour "décrocher la Lune" ! Cette année il y aura non seulement Beloeil et décrochez la lune aussi... une nouvelle édition. Une année incroyable, une année de tous les enchantements. "On fait des choses qui sortent de l'ordinaire, on a des artistes extra-ordinaires".

Les féeries permettent de montrer que chez nous il est des trésors, des artistes fabuleux.

Ce 18 août aux Féeries de Beloeil...

Le public doit vivre un rêve éveillé.

Le château, le parc c'est le Versailles Belge. Le public dans chaque jardin aura une surprise - on va dans tous les sens, on éveille tous les sens, on est surpris... On va de la Chine à l'univers des elfes, des marionnettes à fil, à Alice au pays des merveilles, des plongeurs dans un bassin surélevé, à un piano à queue sur l'eau, ... Tout, tout pour surprendre, pour s'émerveiller !C'est un spectacle interactif aussi, le public est très proche.

On sublime le château de Beloeil... C'est un lieu si somptueux.

"Mettre en scène une soirée, c'est pas simple, il faut inviter le spectateur dans mon univers et le faire rêver au maximum ! "

